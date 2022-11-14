На Сумщині росіяни атакували критичну інфраструктуру

Росіяни обстріляли Сумщину. Під вогонь потрапив об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Так, у понеділок, 14 листопада, російські військові вчергове атакували критичну інфраструктуру України. Окупанти вдарили по підприємству, на якому знаходилися працівники.

За даними Живицького, на території пролунало 19 вибухів. Були прямі попадання в дах будівлі, а також потрощені всі вікна.

Унаслідок обстрілу отримали поранення троє осіб. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями. В одного працівника посічені ноги.

В ОВА додали, що на місці працюють піротехніки, оскільки є нерозірвані снаряди.