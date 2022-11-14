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Міносвіти заявило, що визначило імена всіх вчителів-колаборантів

Ольга Денисяка

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Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що українській владі відомі прізвища майже всіх вчителів-колаборантів. Про це він сказав в етері єдиного телемарафону, передає hromadske.

За словами Шкарлета, лише 1% вчителів на тимчасово окупованих територіях погодилися на співпрацю з окупантами.

Більшість закладів освіти на захоплених землях, попри оголошення навчання за російським стандартом, не розпочали роботу у повному обсязі. Там, де все-таки почали навчальний рік, завозили російських вчителів, але на деякі предмети не вистачало охоплення.

Здебільшого діти так і не пішли на навчання у захоплених школах та намагалися вчитися онлайн в українських закладах.

За словами Шкарлета, на Херсонщині окупанти ставили керівниками освітніх закладів «будь-кого», зокрема людей, які не мають освіти. Переважна більшість вчителів Херсонщини відмовилися працювати на окупантів.

Шкарлет наголосив: кількість освітян, які погодилися на колабораційні дії та викладання за російською програмою, є «вкрай низькою».

«Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, прізвища майже всіх (колаборантів — ред.) відомі. Вони абсолютно повною мірою відповідатимуть перед законом за свої колабораціоністські дії. Але це справа правоохоронних органів, я сподіваюся, що всіх буде притягнуто», — сказав міністр.

Шкарлет додав, що трудові відносини з освітянами-колаборантами було припинено.

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