Британія виділяє перші 5,8 мільйона доларів для енергетичної підтримки України

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі анонсував перший транш у рамках фінансування для Фонду енергетичної підтримки України. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Британії, передає Економічна правда.

У понеділок, 14 листопада, Клеверлі має підписати угоду з міністром енергетики України Германом Галущенком та заступником директора секретаріату Енергетичного співтовариства Дірком Бушле про переказ перших 5 млн фунтів стерлінгів (5,8 млн дол) із виділених Лондоном 10 мільйонів фунтів стерлінгів до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства.

Ці кошти допоможуть з ремонтом критично важливої енергетичної інфраструктури після російських атак, що продовжуються, а також відновить електропостачання домогосподарств і ключових об’єктів.

Наразі Велика Британія є найбільшим донором Фонду енергетичної підтримки України..

Клеверлі додав, що Україна матиме подальшу підтримку від Великої Британії, щоб зберегти світло по всій країні та відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками.

«Уряд України заявив, що йому потрібне спеціалізоване енергетичне обладнання для ремонту критичної національної інфраструктури, і Велика Британія постачає його на їхній запит… Нам потрібно, щоб усі партнери посилили свою підтримку і показали путіну, що його спроби знищити Україну зустрінуть шалений опір», – заявив Клеверлі.

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