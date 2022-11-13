Володимир Зеленський: «Задокументовано понад 400 звірств російської армії на Херсонщині»

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення розповів про нелегкий процес деокупації Херсонщини:

«На Херсонщині буде забезпечено стабілізацію та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це понад 100 тис. місцевих жителів станом на цей час.

Повертаємо зв’язок, інтернет, телебачення. Робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості для постачання електрики й води.

Повернемо транспортне сполучення й пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину.

Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. І я дякую бізнесу, який серед перших бере участь у поверненні нормального життя.

Наша присутність буде відчуватися! Буде відчуватися тим, що життя є.

Але прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна. Передусім це міни. На жаль, загинув один із наших саперів, ще четверо зазнали поранень, проводячи розмінування.

Прошу всіх херсонців бути дуже обережними й негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети.

Також триває затримання російських солдатів і найманців, яких кинули на цій території, та знешкодження диверсантів.

Слідчими вже задокументовано понад 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових.

На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої країни, куди змогла зайти.

Знайдемо й притягнемо до відповідальності кожного вбивцю. Без сумнівів».

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