В Україні вже ліквідували майже 81 тисячу російських військових

За добу російська окупаційна армія позбулася ще 650 своїх солдатів. Таким чином у війні проти України РФ втратила вже близько 81 тисячу своїх військових. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 12 листопада становлять:
особового складу ‒ близько 80 860 осіб ліквідовано (+650),
танків ‒ 2840 одиниць (+2),
бойових броньованих машин ‒ 5742 одиниць (+12),
артилерійських систем – 1837 одиниць (+8),
РСЗВ – 393 одиниці (+0),
засоби ППО ‒ 206 одиниць (+1),
літаків – 278 одиниць (+0),
гелікоптерів – 261 одиниця (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 одиниць (+1),
крилаті ракети ‒ 399 одиниць (+0),
кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 одиниць (+16),
спеціальна техніка ‒ 160 одиниць (+1).
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
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Андрій Котенський