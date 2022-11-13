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В Україні вже ліквідували майже 81 тисячу російських військових

Андрій Котенський

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За добу російська окупаційна армія позбулася ще 650 своїх солдатів. Таким чином у війні проти України РФ втратила вже близько 81 тисячу своїх військових. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 12 листопада становлять:

особового складу ‒ близько 80 860 осіб ліквідовано (+650),

танків ‒ 2840 одиниць (+2),

бойових броньованих машин ‒ 5742 одиниць (+12),

артилерійських систем – 1837 одиниць (+8),

РСЗВ – 393 одиниці (+0),

засоби ППО ‒ 206 одиниць (+1),

літаків – 278 одиниць (+0),

гелікоптерів – 261 одиниця (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 одиниць (+1),

крилаті ракети ‒ 399 одиниць (+0),

кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 одиниць (+16),

спеціальна техніка ‒ 160 одиниць (+1).

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

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