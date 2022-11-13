Український снайпер ліквідував окупанта з відстані 2710 м

Український снайпер ліквідував російського окупанта з відстані 2710 м. Таким чином наш стілець впритул наблизився до світового рекорду за найдальшим бойовим снайперським пострілом. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

«Точним пострілом нашого спецназівця окупанта було ліквідовано з відстані 2710м – дистанції, яка тепер посідає 2-е місце у світовому рейтингу, підтверджена командуванням ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, перше місце у світі займає постріл канадського снайпера на дистанцію 3540 метрів при виконанні завдання в Іраку. Друге місце належало британцю Крейгу Харрісону, на дистанцію 2475 метрів.

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