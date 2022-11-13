Україна нанесла 16 авіаударів по позиціях окупантів

Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітно-ракетних комплексів противника, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окрім того наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.

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