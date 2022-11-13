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Окупанти передумали переносити «столицю Херсонщини» до Генічеська

Андрій Котенський

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В окупаційній адміністрації захопленої частини Херсонської області заявили, що рішень про перенесення «столиці» області з Херсона до Генічеська не ухвалювали. Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на так звану «військово-цивільну адміністрацію» окупованої частини області, пише Українська правда.

«Жодних офіційних рішень про перенесення столиці Херсонської області не ухвалювалося», – йдеться у повідомленні.

Тим не менш, Генічеськ став містом, де тимчасово розташована низка відомств і структур органів окупаційної влади регіону».

Там також заявили, що «колишній працівник адміністрації Херсонської області» Олександр Фомін, який раніше заявив про те, що Генічеськ був обраний тимчасовою столицею захопленої частини області, не був співробітником окупаційної адміністрації регіону і не мав повноважень для таких заяв.

Раніше повідомлялось, що після деокупації Херсона Генічеськ був обраний тимчасовою «столицею» окупованої Херсонської області.

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