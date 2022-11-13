Львівщина втратила 27-річного захисника Юрія Петришина

Городоцька громада знову в скорботі. На фронті загинув молодий захисник із Милятина Юрій Петришин, повідомляє Городоцька територіальна громада.

Життя Героя обірвалося на 27 році.

«Загинув Юрій 10 листопада внаслідок наїзду машини на протитанкову міну при відсічі збройної агресії російської федерації», – йдеться у повідомленні.

Поділяємо біль гіркої втрати разом з родиною Героя. Шана воїну і вічний спокій!

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