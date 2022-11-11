У Мелітополі підірвали колаборанта

У Мелітополі на Запоріжжі у власній квартирі підірвали гауляйтера Андрія Бойка. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

Так, йдеться про Андрія Бойка, який обіймав посаду так званого «заступника міністра культури, спорту і туризму Запорізької області».

«Причина не важлива – головне результат! Кожен зрадник отримає по заслугам!», – зазначили у СтратКомі.

Російське пропагандистське агентство «РИА Новости» оприлюднило заяву гауляйтера Володимира Рогова щодо вибуху.

«Було здійснено спрямований вибух із метою його вбивства. Саморобний вибуховий пристрій спрацював у місці щільної житлової споруди у дворі багатоповерхового будинку, де могло постраждати багато мирного населення», – зазначив він.

За словами Рогова, Бойко отримав легкі поранення. Його доправили в лікарню і наразі «життю потерпілого нічого не загрожує»