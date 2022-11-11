У Львові видатні джазмени дадуть благодійний концерт

13 листопада у Львові виступлять видатні українські джазмени Усеін Бекіров, Денис Мороз та Вадим Самосюк.

Так, концерт відбудеться 13 листопада о 18:00 год. у арт-центрі «Дзиґа» відбудеться проєкт видатних українських джазменів «MARIUPOL-KHARKIV-CRIMEA=TOGETHER FOREVER». Прозвучить виключно авторська музика Усеіна Бекірова та Вадима Самосюка.

Гості зможуть почути суміш музики Fusion, World music, Afro-Cuban, Electro jazz, Drum funk, Jungle, Funky.

Музиканти: Вад Самос – ударні, конферанс; Денис Мороз – бас-гітара, губна гармоніка; Усеін Бекіров – клавішні та клавішний бас.

Частину зібраних коштів буде передано на потреби Медичного корпусу Львівщини, який сприяє забезпеченню окремого полку спеціального призначення «Азов».

Квитки можна буде придбати на вході, вартість 400 гривень. Для військовослужбовців вхід вільний.

«Цей концерт не для розваг. Цей виступ для допомоги і перемоги!», – наголосили організатори.

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