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У Благодатному на Херсонщині підняли український прапор

Анастасія Диняк

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Українські військові підняли синьо-жовтий стяг у звільненому від російських окупантів Благодатному. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, прапор України підняли воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

«Попереду ще багато роботи. Ми і надалі крок за кроком визволятимемо рідну землю. Херсонщина – це Україна!», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, про деокупацію Благодатного йшлося у зведенні Генштабу ЗСУ за 11 листопада. Окрім нього, українські військові звільнили ще 11 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут та Безіменне.

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