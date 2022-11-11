Росіяни випустили по Дніпропетровщині понад 50 снарядів

Росіяни вчергове атакували Дніпропетровщину. По Нікопольському району випустили понад 50 снарядів з «Градів». Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Так, у п’ятницю, 11 листопада, окупанти знову обстріляли Нікопольський район. Сумарно там зафіксували понад 50 «прильотів» з реактивної системи залпового вогню «Град».

«Окупанти усю ніч тероризували Нікопольщину. Під обстрілами три громади – Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських «Градів» та важкої артилерії», – зазначив Резніченко.

Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав, однак є руйнування коледжу та житла.