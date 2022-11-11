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Галина Янко: «Зараз дуже "на часі" викорінити всіх, хто наживається на війні»

Ольга Денисяка

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Член громадської ради при СБУ Львівщини Галина Янко про махінації з гуманітарною допомогою для військових:

«Я була шокована, коли отримала спочатку інформацію про крадіжку гуманітарної допомоги митниками, їх родичами в статусі генералів і посадовими особами Хмельницької ВА у військовослужбовців, котрі на 0 в Бахмуті. Однак, спочатку вирішила сама все перевірити.  

За цей час військовослужбовці довели у судах, що це їх вантаж, що наданий іноземною організацією на суму більше 3 млн законно перетинав кордон як гуманітарний вантаж. Але коли військові приїхали його забирати, вантаж викрали, хоча він повинен був зберігатися на складах митниці. Історія з цим вантажем – це детектив з підробками документів посадовими особами.  

Більшість документів я вже отримала. І зараз звертаюся до Львівської митниці та її керівництва негайно повернути вантаж хлопцям на передову. Час до четверга. Після, іноземна організація уже підготувала заяви про злочини у випадку неповернення гуманітарного вантажу їх законному набувачеві – хлопцям на передовій. Можу сказати, що я оприлюдню всі документи з всіма підписами хто за цим стоїть як у Львівській митниці, так і у Хмельницькій області. 

Схема, яку налагодили ділки просто вражаюча. І як зараз бігтимете розказувати, що все вже на передовій, але в інших хлопців, то зупиніться. Не даремно у військовій частині стрілялися. Тому для того, щоб не був задіяний ресурс Генеральної Прокуратури України, НАБУ, Державного бюро розслідувань і інших правоохоронців, у вас є час повернути вкрадену гуманітарку на передову для її власників.  

Для всіх хто буде розказувати «не на часі». Якраз дуже на часі викорінити всіх, хто наживається на війні. Незалежно від звань і посад. Думаю у ВРУ мусить бути створена слідча група саме по цьому випадку. Такого Ви ще не бачили. Повірте».

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