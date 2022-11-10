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Володимир Зеленський: «Немає жестів доброї волі, ми все виборюємо»

Анастасія Диняк

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Президент України Володимир Зеленський наголосив, що, попри хороші новини в інформаційному просторі, не варто забувати, що кожен звільнений кілометр – це життя українських військових:

«В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів – і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими – завжди під час війни.

Годувати ворога всіма деталями наших операцій точно не буду. Чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де іще – коли буде наш результат, кожен це побачить. Обов’язково.

Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує, Може, не так, як у новинах.

Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить «жестів доброї волі». Ми все це виборюємо.

А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв.

Тому ми рухаємось дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі – і щоби втрат було якнайменше.

Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст».

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