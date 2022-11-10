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В Україні загинули та отримали поранення понад 100 тисяч росіян

Анастасія Диняк

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Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що на війні з Україною загинули або отримали поранення вже понад 100 тисяч російських військових. Однак, показники серед українських бійців подібні. Про це пише CNN.

Так, Міллі виступив в Економічному клубі Нью-Йорка. Він зазначив, що вторгнення в Україну було «великою стратегічною помилкою», за яку Росія розплачуватиметься роками.

Також генерал наголосив, що війна вже призвела до великої кількості втрат. Зокрема, за його даними, до 30 мільйонів людей вимушені були отримати статус біженців, а вбили росіяни близько 40 тисяч українців. Йдеться лише про цивільне населення чи й про військових він не уточнив.

Однак, він додав, що втрати вбитими та пораненими серед росіян сягають 100 тисяч.

«Ви бачите понад 100 000 убитих і поранених російських солдатів. Те ж саме, ймовірно, і з української сторони»,  – сказав Міллі.

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