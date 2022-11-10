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У Львові збирають книги для військових: як долучитись

Наталя Дуляба

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Львів’ян закликають долучитися до збору літератури для військових, яку б вони могли почитати у вільний час між виконанням бойових завдань. Про це йдеться на сторінці Гарнізонного храму у Facebook.

Збір книг для українських захисників ініціював Центр військового капеланства УГКЦ. Приносити можна художню, християнсько-богословську, історичну та іншу літературу у Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла, що на вул. Театральній, 11.

«Спілкуючись із захисниками України, військові капелани неодноразово помічали, що у вільні хвилини воїни потребують молитовника, Біблії, доброї літератури», – кажуть священнослужителі.

Усі зібрані книги військові капелани згодом відвезуть нашим захисникам.

Львів’ян та всіх небайдужих закликають долучитися до акції.

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