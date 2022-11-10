У Довженко-Центр прийшли з обшуками

Зранку 10 листопада правоохоронці прийшли з обшуками до будівлі Довженко-Центру, де розташований найбільший фільмофонд України. Про це йдеться у Facebook Центру.

У Центрі повідомили, що обшуки проводять СБУ, поліція та прокуратура.

«Шукають документи пов’язані із забудовником. У будівлі Довженко-Центру проводяться слідчі дії», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє hromadske, у прокуратурі заявляють,що правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поки тривають слідчі дії, детальної інформації вони надати не можуть. Натомість в СБУ повідомили, що одному з колишніх посадовців Центру готують повідомлення про підозру за зловживання службовим становищем.

Зазначимо, в середині серпня в Довженко-Центрі повідомили, що Держкіно видало наказ про його реорганізацію, яка де-факто означає ліквідацію фонду. Згідно з наказом, усі фільми з колекції та майно Довженко-Центру мають перейти державній установі «Науковий центр кінематографії України». Також зі структури Центру має бути виокремлене держпідприємство «Українська анімаційна студія», до якої передадуть авторські права на українську анімацію, що зараз належать Центру.

У Держкіно пояснили своє рішення збитковістю та неефективністю Довженко-Центру, що підтримує свою діяльність коштом державної дотації. У жовтні Довженко-Центр подав у суд на Держкіно з вимогою визнати незаконним та скасувати наказ про реорганізацію. 2 листопада Держкіно звільнило Олену Гончарук із посади виконувачки обов’язків генерального директора Довженко-Центру, а на її місце призначило Юлію Каждан.

Журналісти «Слідства.Інфо» з’ясували, що попередня діяльність Каждан не пов’язана з кіно. Журналісти кажуть, що вона займалася бухгалтерським обліком і пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики. Ця інформація викликала резонанс у суспільстві та колективі Центру. Співробітники не погодилися з призначенням Держкіно і не впустили Каждан у будівлю. Працівники Центру впевнені, що зараз відбувається фактично рейдерське захоплення підприємства.

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