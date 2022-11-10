Ганна Маляр: «Дії окупантів на Херсонщині демонструють їхню цивілізаційну відсталість»

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр про масштаби мародерства російської окупаційної армії на Херсонщині і те, що вона робить, аби вигнати місцевих зі своїх домівок:

«Російсько-українська війна дуже красномовно демонструє, що це війна минулого з майбутнім.

В той час, коли інші держави роблять фантастику реальністю, розвивають небувалі технології, Російська Федерація грабує наші музеї на тимчасово зайнятих територіях, вилучає в домівках wi-fi–роутери та знущається фізично з наших людей. Це безнадійна цивілізаційна відсталість.

Ну от, власне, свіжі хроніки цієї відсталості: на тимчасово окупованій території України російські загарбники продовжують штучно створювати умови, за яких місцеве населення вимушене залишати свої домівки.

Зокрема, у населених пунктах Херсонської області противник обладнує вогневі позиції артилерії безпосередньо в житлових забудовах та проводить інженерно-фортифікаційні роботи, руйнуючи приватні оселі громадян.

Крім того, через низьку купівельну спроможність місцевого населення закриваються магазини, майже припинено доставку продовольчих товарів та ліків.

Для унеможливлення доступу до достовірної інформації окупанти знищують інфраструктуру зв’язку: демонтують елементи системи мобільного обладнання та вилучають wi-fi–роутери, завдяки яким місцеві мешканці мали доступ до альтернативних джерел інформації.

Під приводом воєнного стану “російська влада” організувала масове розкрадання матеріальних цінностей та предметів історичної і культурної спадщини на захопленій українській території.

Встановлено, що окупанти розграбували Херсонський обласний художній музей імені Шовкуненка та вивезли не тільки цінні експонати, а й звичайні побутові речі. З Державного архіву Херсонської області вивезено все офісне обладнання, а також архівні матеріали, у тому числі документи XVIII–XIX століть».

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