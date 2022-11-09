ЗСУ ліквідували ще майже 800 російських солдат

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні щонайменше 77 950 військових та 2 801 танк. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Із 24 лютого по 9 листопада загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 77 950 (+780) осіб,
танків ‒ 2 801 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 666 (+12) од,
артилерійських систем – 1 8021 (+11) од,
РСЗВ ‒ 393 (+2) од,
засоби ППО ‒ 205 (+2) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 483 (+7),
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 227 (+11) од,
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
Крилаті ракети – 399 (+0);
Спеціальна техніка ‒ 159 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Андрій Котенський