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ЗСУ ліквідували ще майже 800 російських солдат

Андрій Котенський

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні щонайменше 77 950 військових та 2 801 танк. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Із 24 лютого по 9 листопада загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 77 950 (+780) осіб,

танків ‒ 2 801 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 666 (+12) од,

артилерійських систем – 1 8021 (+11) од,

РСЗВ ‒ 393 (+2) од,

засоби ППО ‒ 205 (+2) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 483 (+7),

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 227 (+11) од,

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

Крилаті ракети – 399 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 159 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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