Зеленський створив ще чотири військові адміністрації на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський доручив утворити у Херсонській області чотири військові адміністрації: Долматівську, Голопристанську, Каховську й Хрестівську. Про це йдеться в указі №760/2022 від 9 листопада на сайті президента

Зеленський постановив утворити утворити:

Долматівську сільську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;

Голопристанську міську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;

Каховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області;

Хрестівську сільську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області.

Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням цих військових адміністрацій.

Нагадаємо, що 27 жовтня Зеленський утворив 20 військових адміністрацій у Херсонській області.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.