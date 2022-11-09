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Зеленський створив ще чотири військові адміністрації на Херсонщині

Ольга Денисяка

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Президент Володимир Зеленський доручив утворити у Херсонській області чотири військові адміністрації: Долматівську, Голопристанську, Каховську й Хрестівську. Про це йдеться в указі №760/2022 від 9 листопада на сайті президента

Зеленський постановив утворити утворити:

  • Долматівську сільську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;
  • Голопристанську міську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;
  • Каховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області;
  • Хрестівську сільську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області.

Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням цих військових адміністрацій.

Нагадаємо, що 27 жовтня Зеленський утворив 20 військових адміністрацій у Херсонській області.

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