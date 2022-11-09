Зеленський створив ще чотири військові адміністрації на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський доручив утворити у Херсонській області чотири військові адміністрації: Долматівську, Голопристанську, Каховську й Хрестівську. Про це йдеться в указі №760/2022 від 9 листопада на сайті президента
Зеленський постановив утворити утворити:
- Долматівську сільську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;
- Голопристанську міську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;
- Каховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області;
- Хрестівську сільську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області.
Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням цих військових адміністрацій.
Нагадаємо, що 27 жовтня Зеленський утворив 20 військових адміністрацій у Херсонській області.
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Ольга Денисяка