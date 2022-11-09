Ватажок окупантів у Херсоні Стремоусов загинув, – російські ЗМІ. Оновлено

Російські пропагандисти пишуть, що один з ватажків окупаційної «адміністрації» Кирило Стремоусов загинув. Про це пише Українська правда.
Так, у середу, 9 листопада, почали поширювати інформацію про смерть Стремоусова. За даними деяких російських телеграм-каналів, він загинув у ДТП біля Генічеська.
Наразі інформація офіційно не підтверджена.
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Згодом джерело Української правди у правоохоронних органах підтвердило смерть Стремоусова.
«Гауляйтер Херсонщини Стремоусов “від’їхав” на концерт Кобзона», – йдеться у повідомленні.
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Анастасія Диняк