Ватажок окупантів у Херсоні Стремоусов загинув, – російські ЗМІ. Оновлено

Російські пропагандисти пишуть, що один з ватажків окупаційної «адміністрації» Кирило Стремоусов загинув. Про це пише Українська правда.

Так, у середу, 9 листопада, почали поширювати інформацію про смерть Стремоусова. За даними деяких російських телеграм-каналів, він загинув у ДТП біля Генічеська.

Наразі інформація офіційно не підтверджена.

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Згодом джерело Української правди у правоохоронних органах підтвердило смерть Стремоусова.

«Гауляйтер Херсонщини Стремоусов “від’їхав” на концерт Кобзона», – йдеться у повідомленні.