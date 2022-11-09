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«Укрпошта» показала ескіз Новорічної марки

Андрій Котенський

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В Укрпошті підбилипідсумки всенародного голосування за ескіз новорічної марки. Переможцем стала ілюстрація «Роз’єднані війною», повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Багато родин сьогодні не разом, багато сімейних традицій будуть порушені цього року і багато хто зустріне цей Новий рік не під ялинкою з родиною та коханими, а з побратимами під обстрілами ворога. Саме тому ця ілюстрація викликала найбільше емоцій та емпатії», – переконаний Смілянський.

Цікаво, що автором марки-переможниці стала 11-класниця Валерія Михайлова із Миколаєва, яка змушена була виїхати за кордон, де в неї й виникла ідея такого малюнку.

«Новий рік – це лише ще одна часова межа, яка віддалить українців від ворога на сотні тисяч світлових років. А ще принесе надію, бо у 2023 у нас буде набагато історичніша дата – день, коли ми переможемо», – переконаний Смілянський.

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