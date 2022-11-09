ОСТАННІ НОВИНИ

Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення біля кордону

Ольга Денисяка

|

Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення на ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй. «Укрзалізниця» вже здійснила перший пробний заїзд за даним напрямком. Незабаром маршрут запрацює у повноцінному режимі. Про це йдеться у Facebook Міністерства інфраструктури України.

Відкриття залізничного пасажирського сполучення на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня.

«Маршрутом курсуватиме побудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКр-3. Чистий час у дорозі від Рахова до румунської Валі-Вішеулуй складає близько 40 хвилин, без урахування митних процедур. Прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці», – підкреслив Міністр інфраструктури України Александр Кубраков.

«Укрзалізниця» планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці CFR. Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал