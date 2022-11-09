Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення біля кордону

Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення на ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй. «Укрзалізниця» вже здійснила перший пробний заїзд за даним напрямком. Незабаром маршрут запрацює у повноцінному режимі. Про це йдеться у Facebook Міністерства інфраструктури України.

Відкриття залізничного пасажирського сполучення на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня.

«Маршрутом курсуватиме побудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКр-3. Чистий час у дорозі від Рахова до румунської Валі-Вішеулуй складає близько 40 хвилин, без урахування митних процедур. Прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці», – підкреслив Міністр інфраструктури України Александр Кубраков.

«Укрзалізниця» планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці CFR. Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест.

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