У Славському згорів готельний комплекс

У курортному селищі Славське вщент згорів дерев’яний готельний комплекс «Рандеву». Про це повідомили у Стрийському районному управлінні ГУ ДСНС.

Так, пожежа сталася у вівторок, 8 листопада, близько 18:45 год. в дерев’яному трьохповерховому житловому будинку з мансардою. Вогонь також перекинувся на сусідні будинки.

За словами голови громади Володимира Бега, на момент займання відвідувачів у готелі не було, а працівники оперативно покинули територію.

Для гасіння пожежі було залучено 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 26 чоловік особового складу рятувальників. Унаслідок пожежі згоріли три житлових будинки. Власники зазнали збитків на понад 1,5 мільйонів гривень.

За даними ДСНС, причиною займання могло стати коротке замикання електромережі.