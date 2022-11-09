У Кабміні зменшать кількість міністерств і скоротять штат, – ЗМІ

У Кабінеті міністрів України плануються зміни. Зокрема, кількість міністерств з 20 скоротять до 14. Про це пише ZN.ua.

Так, у середу, 9 листопада, президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, віце-прем’єрами та кількома членами уряду. Вони обговорили та узгодили плани на зміну структури Кабінету міністрів України.

Кількість міністерств планують скоротити до 14. Зазначимо, наразі їх 20.

Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій ;

; Міністерству культури та інформаційної політики додадуть вирішення питання європейської та євроатлантичної інтеграції і перейменують у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики ;

; Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства об’єднають у Міністерство економічного розвитку ;

; Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) об’єднають у Міністерство цифрової трансформації ;

; Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики – у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики ;

; Міністерство екології змінить назву на Міністерство екології та природних ресурсів.

Не зазнають змін Міністерство енергетики, Міністерство закордонних справ, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров’я.

Окрім того, планується скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. У деяких відомствах – на понад 50%.

У центральних апаратах міністерств – з 9 200 до 2 800 співробітників;

У територіальних органах міністерств – із 17 тисяч до понад 7 тисяч співробітників;

У центральних апаратах інших ЦОВВ – із 13 тисяч до 4 300 співробітників;

У терорганах інших ЦОВВ – із близько 80 до понад 40 тисяч співробітників.

Також у Кабміні створять так званий Центр уряду для координації стратегій й програм міністерств, який буде підпорядковуватися безпосередньо прем’єр-міністру країни.