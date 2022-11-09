У Кабміні зменшать кількість міністерств і скоротять штат, – ЗМІ

У Кабінеті міністрів України плануються зміни. Зокрема, кількість міністерств з 20 скоротять до 14. Про це пише ZN.ua.
Так, у середу, 9 листопада, президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, віце-прем’єрами та кількома членами уряду. Вони обговорили та узгодили плани на зміну структури Кабінету міністрів України.
Кількість міністерств планують скоротити до 14. Зазначимо, наразі їх 20.
- Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій;
- Міністерству культури та інформаційної політики додадуть вирішення питання європейської та євроатлантичної інтеграції і перейменують у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики;
- Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства об’єднають у Міністерство економічного розвитку;
- Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) об’єднають у Міністерство цифрової трансформації;
- Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики – у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики;
- Міністерство екології змінить назву на Міністерство екології та природних ресурсів.
Не зазнають змін Міністерство енергетики, Міністерство закордонних справ, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров’я.
Окрім того, планується скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. У деяких відомствах – на понад 50%.
- У центральних апаратах міністерств – з 9 200 до 2 800 співробітників;
- У територіальних органах міністерств – із 17 тисяч до понад 7 тисяч співробітників;
- У центральних апаратах інших ЦОВВ – із 13 тисяч до 4 300 співробітників;
- У терорганах інших ЦОВВ – із близько 80 до понад 40 тисяч співробітників.
Також у Кабміні створять так званий Центр уряду для координації стратегій й програм міністерств, який буде підпорядковуватися безпосередньо прем’єр-міністру країни.
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Анастасія Диняк