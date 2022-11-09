ПАТ «Укрнафта», яке раніше перейшло у власність держави, заявило про блокування центрального офісу озброєними людьми та перешкоджанню роботи працівників. Про це повідомили у пресслужбі товариства.

Так, за даними компанії, у вівторок, 8 листопада, о 20:00 год. центральний офіс «Укрнафти» заблокували озброєнні люди. 9 листопада співробітників та керівництво не допустили до робочих місць.

На підприємстві наголошують, що представники акціонерів НАК «Нафтогаз» та Міноборони не надали документів, що стосуються діяльності «Укрнафти» в новому форматі.

«Рішення суду, що санкціонує проведення силових дій також відсутнє», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у неділю, 6 листопада, НКЦПФР прийняла рішення про примусовий перехід у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор», які пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В’ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним

Зокрема компаніям Коломойського в «Укрнафті» належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК «Нафтогаз» до цього належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України.