Топові фени для волосся: обираємо зі знижками у Чорну п'ятницю

Чорна п’ятниця — масштабний розпродаж техніки, одягу та інших товарів з шаленими знижками. Якщо давно мрієте про новий потужний фен для волосся, можна придбати його з 21-28 листопада 2022 року, не витративши при цьому багато грошей. Ми зробили підбірку топових моделей, які варто пошукати у Чорну п’ятницю.

Dyson Supersonic: швидка сушка та професійний догляд

У звичайний день покупка такого пристрою б’ю по кишені, але 25 листопада 2022 можна знайти цей фен зі знижкою. Особливості Dyson Supersonic:

Двигун. У більшості фенів він розташований у корпусі, а в цій моделі — у ручці. Завдяки цьому центр ваги не зміщується, при тривалому використанні рука не втомлюється. Насадки на магнітах. Перевага — вони не нагріваються, їх легко змінювати. Достатньо притулити насадку до корпуса, вона автоматично встановиться. Підтримка точної температури. Користувач може виставити 28, 60, 80 або 100 градусів. Це дає змогу сушити пошкоджене волосся, додатково не травмуючи його.

У Dyson Supersonic вирішена проблема засмоктування локонів. Повітря забирається знизу, тому волосся не потрапляє в конструкцію. Цей фен належить до професійних, варто пошукати його з дисконтом у Чорну п’ятницю.

Philips BHD827/00: розумні технології для неймовірних зачісок

Бренд використовує штучний інтелект, щоб під час сушіння волосся не перегрівалося. Конструкція обладнана інфрачервоним датчиком, який аналізує температуру локонів. Фен автоматично налаштовує градуси так, щоб вплив потоку не шкодив волоссю. Основні характеристики Philips BHD827/00:

потужність — 1800 Вт;

кількість температурних режимів — 3;

насадки — масажна, дифузор та концентратор;

кількість режимів швидкості — 3.

Із додаткових функцій запропоновано іонізатор та холодний обдув. Перша — ефект салонного догляду. Завдяки іонізації волосся кондиціонується, стає гладким та слухняним. За допомогою холодного потоку можна зафіксувати зачіску та додати їй блиску.

Valera Air4ever eQ RC D: максимум можливостей для краси

Smart Airflow — технологія, завдяки якій повітряний потік стискається та оптимізується. Це дозволяє швидко висушити волосся без високих температур. У цій моделі передбачена дезінфекція. Бренд об’єднав іонізацію, температурний режим та потужний потік у технологію Sanify. Завдяки цьому кількість бактерій на волоссі зменшується, воно з часом менше забруднюється. Характеристики Valera Air4ever eQ RC D:

Потужність та насадки. Для продуктивної роботи фен споживає 2400 Вт. Завдяки цьому створюється потужний потік. Модель комплектується дифузором, концентратором та спрямовуючою насадкою. Можна робити різні зачіски, створювати власний стайлінг. Вага та довжина кабелю. Фен легкий, його маса складає всього 475 грамів. Довжина кабелю становить 3 метри. Шнур з системою Rotocord, вона запобігає його сплутуванню. Режими роботи. Передбачено три варіанти швидкості та температури. Можна сушити фарбоване волосся, пошкоджене при низьких градусах.

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