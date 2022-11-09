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РФ супроводжує ракетні удари «потужними кібератаками», – СБУ

Ольга Денисяка

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Росія супроводжує свої ракетні удари по енергетичних об’єктах України потужними кібератаками, щоб спричинити максимальний «блекаут». Проте такі сценарії є прогнозованими, а відтак – не досягають своєї мети. Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, передає пресслужба СБУ.

«СБУ постійно блокує кібератаки на обʼєкти енергетики. Саме ця галузь, разом з інфраструктурою і логістикою – це пріоритетні цілі для російських спецслужб. Останні обстріли ТЕЦ та ГЕС супроводжувалися і кібератаками. В СБУ очікували на такий сценарій, тому жодна з них не була ефективною», – підкреслює Ілля Вітюк.

За його словами, в середньому рф здійснює понад10 кібератак на Україну за добу. Більшість із них залишаються непоміченими для суспільства, але не для фахівців, які їх відбивають і локалізують.

«Ворог прагне, аби ми опинилися без світла, води, опалення, звʼязку, інтернету. Щоб люди не могли отримати інформацію, звʼязатись з близькими, не могли розплатитися у магазині… Але це вже абсолютно неможливо зараз при такому рівні нашої підготовки та реагування. У найгіршому випадку вони можуть через кібератаку, наприклад, вимкнути електроенергію на деякий час, або якісь сервіси не будуть працювати протягом нетривалого періоду, але ми працюємо, щоб навіть цього не трапилось», – наголосив Ілля Вітюк.

Нагадаємо, з початку повномасштабної агресії рф Департамент кібербезпеки СБУ відбив понад 3,5 тис. кібератак на державні органи влади та критичну інфраструктуру України.

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