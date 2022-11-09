РФ готова до переговорів «з урахуванням реалій»

У Росії заявили, що готові до мирних переговорів з українською стороною, однак «з рахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент». Про це пише Українська правда.

Так, прессекретарка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія готова до переговорів з Україною.

!Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи від них не відмовлялися. Ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент», – зазначила вона.