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Помер народний депутат кількох скликань Юрій Кармазін

Ольга Денисяка

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На 66-му році життя помер відомий український політик Юрій Кармазін. Про це повідомив у Facebook голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко.

«Пішов Юрій Кармазін. Працював із ним з 2007-й по 2012-й. Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. R.I.P», – написав Барвіненко.

Юрій Кармазін – український політичний діяч, суддя, був народним депутатом Верховної Ради ІІ, ІІІ, IV і VI скликань. У різні роки входив до фракцій «Громада», «Солідарність», «Наша Україна», «Наша Україна – Народна самооборона». Також був прокурором Приморського району міста Одеси та суддею Одеського обласного суду.

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