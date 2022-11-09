Ну д-у-у-у-же смачні страви з кукурудзяними чіпсами

Зробіть свої страви ще більш унікальники, додавши цей смачний інгредієнт. Кукурудзяні чіпси – популярний мексиканський смаколик, щоправда, на американському континенті їх називають «начос». Це легка закуска, яка здатна вгамувати голод навіть у великій компанії.
Роблять такі чіпси з кукурудзяної основи (борошно або коржик тортильяс) з додаванням спецій. Традиційна форма – трикутник, що пояснюється вживанням чіпсів із соусом. У Мексиці найпопулярніші соуси до начос – гуакамоле або сальса. У нас ця досить ситна та суха закуска може також подаватись із сирним та сметанним соусом із зеленню. А головне – з кукурудзяних трикутничків українські господині навчилися готувати неперевершені страви. Про те, що можна приготувати з начос і як купити кукурудзяні чіпси на Turbo, читайте далі.
ТОП-3 рецепти з начос
В начос досить висока калорійність, майже як у шоколадки – 496 ккал на 100 грам. Але назвати їх шкідливим продуктом дуже важко, враховуючи, що вони подаються на стіл для сім’ї чи компанії, тому навряд чи можна ними занадто зловживати. А якщо з начос приготувати страву, то вони тільки збагатять її смаком та користю.
Салат з кукурудзяними чіпсами
Цей легкий і смачний салат можна приготувати у будь-яку пору року (навіть влітку, якщо замінити мариновані інгредієнти на свіжі), також він виглядає оригінально на святковому столі.
В складі:
- 3 курячі яйця;
- 1 маринований огірок;
- 200 грам маринованих печериць або інших грибочків;
- Жменя начос;
- 2 столові ложки майонезу або сметанного соусу з гірчицею;
- Перець, сіль – до смаку;
- Чайна ложка французької гірчиці.
Готуйте цей салат так:
- Пошинкуйте кубиками або кавалками яйця, огірок та гриби.
- Чіпси поламайте на шматочки руками.
- Додайте у салат майонез чи соус. Посоліть.
- В кінці до готового салату додайте шматочки чіпсів, змішайте і можна подавати. Смачного!
Запіканка з кукурудзяними чіпсами
Рецепт надзвичайно простий, але готова страва виходить дуже апетитною. Її можна приготувати як до святкового столу, так і просто подати на обід або вечерю. Вам знадобиться:
- 400 г фаршу;
- Пачка кукурудзяних чіпсів (125 г);
- 2 цибулини;
- Пару зубчиків часнику (за бажанням);
- Столова ложка якісної томатної пасти;
- Сухий червоний перець – третина чайної ложки;
- 100 г тертого твердого сиру;
- Вершки 40-50 мл;
- Сіль та перець;
- Соняшникова олія чи будь-яка інша до смаку.
* Також можна додати червону квасолю у власному соку.
Покрокове приготування:
- Розігрійте на сковороді олію та обсмажте фарш.
- Додайте нарізану цибулю і смажте, помішуючи, ще 2 хвилини.
- До фаршу додайте вершки, томатну пасту та спеції.
- Налийте трохи води. Якщо додаватимете квасолю, додайте її разом з томатною пастою.
- Страву потрібно протушкувати 5 хвилин, але слідкуйте, щоб залишилося трохи соусу.
- У форму для випікання викладіть фарш і начос – порядок викладання хаотичний.
- Притрусіть сиром і відправляйте в духовку, розігріту до 200 градусів на 5-8 хвилин.
Швидкий, смачний та корисний рецепт, погодьтеся?
Пиріг без борошна з мексиканськими начос
Якщо попередня запіканка вас не вразила, можна спекти цілий пиріг на основі кукурудзяних чіпсів. Підготуйте такі продукти:
- Пачку кукурудзяних чіпсів;
- Півкіло цибулі;
- Половину свіжого болгарського перцю;
- 3 курячі яйця;
- 150 г сиру;
- 1 склянку молока;
- Чверть чайної ложки мускатного горіха, чорний перець;
- Оливкову олію.
Готуйте пиріг так:
- Перетворіть чіпси на крихту.
- Відокремте жовток від білка (лише для одного яйця).
- В одну склянку крихти додайте 1 білок і 4 столові ложки оливкової олії, перемішайте.
- Змастіть форму для запікання олією та розподіліть масу.
- У духовці, розігрітій до 190 градусів, випікайте корж протягом 5 хвилин.
- Пошинкуйте цибулю півкільцями і обсмажте її на оливковій олії.
- Болгарський перець наріжте смужками, додайте до цибулі і смажте ще 5-7 хвилин.
- Далі викладаємо овочі на корж.
- Вилийте в миску молоко, додайте тертий сир (половину), мускатний горіх, яйця та спеції.
- Влийте отриману суміш до цибулі з перцем, притрусіть рештою сиру.
- Випікайте пиріг протягом півгодини за температури 170°C. Готово!
Як купити кукурудзяні чіпси на TURBO.UA?
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Омелян Шевчук