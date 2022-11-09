Ну д-у-у-у-же смачні страви з кукурудзяними чіпсами

Зробіть свої страви ще більш унікальники, додавши цей смачний інгредієнт. Кукурудзяні чіпси – популярний мексиканський смаколик, щоправда, на американському континенті їх називають «начос». Це легка закуска, яка здатна вгамувати голод навіть у великій компанії.

Роблять такі чіпси з кукурудзяної основи (борошно або коржик тортильяс) з додаванням спецій. Традиційна форма – трикутник, що пояснюється вживанням чіпсів із соусом. У Мексиці найпопулярніші соуси до начос – гуакамоле або сальса. У нас ця досить ситна та суха закуска може також подаватись із сирним та сметанним соусом із зеленню. А головне – з кукурудзяних трикутничків українські господині навчилися готувати неперевершені страви. Про те, що можна приготувати з начос і як купити кукурудзяні чіпси на Turbo, читайте далі.

ТОП-3 рецепти з начос

В начос досить висока калорійність, майже як у шоколадки – 496 ккал на 100 грам. Але назвати їх шкідливим продуктом дуже важко, враховуючи, що вони подаються на стіл для сім’ї чи компанії, тому навряд чи можна ними занадто зловживати. А якщо з начос приготувати страву, то вони тільки збагатять її смаком та користю.

Салат з кукурудзяними чіпсами

Цей легкий і смачний салат можна приготувати у будь-яку пору року (навіть влітку, якщо замінити мариновані інгредієнти на свіжі), також він виглядає оригінально на святковому столі.

В складі:

3 курячі яйця;

1 маринований огірок;

200 грам маринованих печериць або інших грибочків;

Жменя начос;

2 столові ложки майонезу або сметанного соусу з гірчицею;

Перець, сіль – до смаку;

Чайна ложка французької гірчиці.

Готуйте цей салат так:

Пошинкуйте кубиками або кавалками яйця, огірок та гриби. Чіпси поламайте на шматочки руками. Додайте у салат майонез чи соус. Посоліть. В кінці до готового салату додайте шматочки чіпсів, змішайте і можна подавати. Смачного!

Запіканка з кукурудзяними чіпсами

Рецепт надзвичайно простий, але готова страва виходить дуже апетитною. Її можна приготувати як до святкового столу, так і просто подати на обід або вечерю. Вам знадобиться:

400 г фаршу;

Пачка кукурудзяних чіпсів (125 г);

2 цибулини;

Пару зубчиків часнику (за бажанням);

Столова ложка якісної томатної пасти;

Сухий червоний перець – третина чайної ложки;

100 г тертого твердого сиру;

Вершки 40-50 мл;

Сіль та перець;

Соняшникова олія чи будь-яка інша до смаку.

* Також можна додати червону квасолю у власному соку.

Покрокове приготування:

Розігрійте на сковороді олію та обсмажте фарш. Додайте нарізану цибулю і смажте, помішуючи, ще 2 хвилини. До фаршу додайте вершки, томатну пасту та спеції. Налийте трохи води. Якщо додаватимете квасолю, додайте її разом з томатною пастою. Страву потрібно протушкувати 5 хвилин, але слідкуйте, щоб залишилося трохи соусу. У форму для випікання викладіть фарш і начос – порядок викладання хаотичний. Притрусіть сиром і відправляйте в духовку, розігріту до 200 градусів на 5-8 хвилин.

Швидкий, смачний та корисний рецепт, погодьтеся?

Пиріг без борошна з мексиканськими начос

Якщо попередня запіканка вас не вразила, можна спекти цілий пиріг на основі кукурудзяних чіпсів. Підготуйте такі продукти:

Пачку кукурудзяних чіпсів;

Півкіло цибулі;

Половину свіжого болгарського перцю;

3 курячі яйця;

150 г сиру;

1 склянку молока;

Чверть чайної ложки мускатного горіха, чорний перець;

Оливкову олію.

Готуйте пиріг так:

Перетворіть чіпси на крихту. Відокремте жовток від білка (лише для одного яйця). В одну склянку крихти додайте 1 білок і 4 столові ложки оливкової олії, перемішайте. Змастіть форму для запікання олією та розподіліть масу. У духовці, розігрітій до 190 градусів, випікайте корж протягом 5 хвилин. Пошинкуйте цибулю півкільцями і обсмажте її на оливковій олії. Болгарський перець наріжте смужками, додайте до цибулі і смажте ще 5-7 хвилин. Далі викладаємо овочі на корж. Вилийте в миску молоко, додайте тертий сир (половину), мускатний горіх, яйця та спеції. Влийте отриману суміш до цибулі з перцем, притрусіть рештою сиру. Випікайте пиріг протягом півгодини за температури 170°C. Готово!

Як купити кукурудзяні чіпси на TURBO.UA?

Якщо вам сподобався один із рецептів, а начос під рукою не виявилося, можна просто замовити їх з даркстора в TURBO.UA. Кур’єри привезуть вам кукурудзяні чіпси та інші продукти всього за 15 хвилин в один з районів Києва:

Дарницький.

Дніпровський.

Подільський.

Голосіївський.

Печерський.

Адже якщо ви цінуєте свій час і розумієте, що похід по магазинах у пошуках начос може затягнутися на годину і довше, то доставка – найкраще рішення. Черги, нема з ким залишити дітей, купа віддаленої роботи – у «Турбо» знають, що хвилює сучасних киян. Тому доставка з цим сервісом не тільки швидка та економічна, але й приємна завдяки системі бонусів – їх дають за різні дії, а потім «турбо-коїни» можна витрачати на улюблені продукти!

℗