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Ну д-у-у-у-же смачні страви з кукурудзяними чіпсами

Омелян Шевчук

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Зробіть свої страви ще більш унікальники, додавши цей смачний інгредієнт. Кукурудзяні чіпси – популярний мексиканський смаколик, щоправда, на американському континенті їх називають «начос». Це легка закуска, яка здатна вгамувати голод навіть у великій компанії.

Роблять такі чіпси з кукурудзяної основи (борошно або коржик тортильяс) з додаванням спецій. Традиційна форма – трикутник, що пояснюється вживанням чіпсів із соусом. У Мексиці найпопулярніші соуси до начос – гуакамоле або сальса. У нас ця досить ситна та суха закуска може також подаватись із сирним та сметанним соусом із зеленню. А головне – з кукурудзяних трикутничків українські господині навчилися готувати неперевершені страви. Про те, що можна приготувати з начос і як купити кукурудзяні чіпси на Turbo, читайте далі.

ТОП-3 рецепти з начос

В начос досить висока калорійність, майже як у шоколадки – 496 ккал на 100 грам. Але назвати їх шкідливим продуктом дуже важко, враховуючи, що вони подаються на стіл для сім’ї чи компанії, тому навряд чи можна ними занадто зловживати. А якщо з начос приготувати страву, то вони тільки збагатять її смаком та користю.

Салат з кукурудзяними чіпсами

Цей легкий і смачний салат можна приготувати у будь-яку пору року (навіть влітку, якщо замінити мариновані інгредієнти на свіжі), також він виглядає оригінально на святковому столі.

В складі:

  • 3 курячі яйця;
  • 1 маринований огірок;
  • 200 грам маринованих печериць або інших грибочків;
  • Жменя начос;
  • 2 столові ложки майонезу або сметанного соусу з гірчицею;
  • Перець, сіль – до смаку;
  • Чайна ложка французької гірчиці.

Готуйте цей салат так:

  1. Пошинкуйте кубиками або кавалками яйця, огірок та гриби.
  2. Чіпси поламайте на шматочки руками.
  3. Додайте у салат майонез чи соус. Посоліть.
  4. В кінці до готового салату додайте шматочки чіпсів, змішайте і можна подавати. Смачного!

Запіканка з кукурудзяними чіпсами

Рецепт надзвичайно простий, але готова страва виходить дуже апетитною. Її можна приготувати як до святкового столу, так і просто подати на обід або вечерю. Вам знадобиться:

  • 400 г фаршу;
  • Пачка кукурудзяних чіпсів (125 г);
  • 2 цибулини;
  • Пару зубчиків часнику (за бажанням);
  • Столова ложка якісної томатної пасти;
  • Сухий червоний перець – третина чайної ложки;
  • 100 г тертого твердого сиру;
  • Вершки 40-50 мл;
  • Сіль та перець;
  • Соняшникова олія чи будь-яка інша до смаку.

* Також можна додати червону квасолю у власному соку.

Покрокове приготування:

  1. Розігрійте на сковороді олію та обсмажте фарш.
  2. Додайте нарізану цибулю і смажте, помішуючи, ще 2 хвилини.
  3. До фаршу додайте вершки, томатну пасту та спеції.
  4. Налийте трохи води. Якщо додаватимете квасолю, додайте її разом з томатною пастою.
  5. Страву потрібно протушкувати 5 хвилин, але слідкуйте, щоб залишилося трохи соусу.
  6. У форму для випікання викладіть фарш і начос – порядок викладання хаотичний.
  7. Притрусіть сиром і відправляйте в духовку, розігріту до 200 градусів на 5-8 хвилин.

Швидкий, смачний та корисний рецепт, погодьтеся?

Пиріг без борошна з мексиканськими начос

Якщо попередня запіканка вас не вразила, можна спекти цілий пиріг на основі кукурудзяних чіпсів. Підготуйте такі продукти:

  • Пачку кукурудзяних чіпсів;
  • Півкіло цибулі;
  • Половину свіжого болгарського перцю;
  • 3 курячі яйця;
  • 150 г сиру;
  • 1 склянку молока;
  • Чверть чайної ложки мускатного горіха, чорний перець;
  • Оливкову олію.

Готуйте пиріг так:

  1. Перетворіть чіпси на крихту.
  2. Відокремте жовток від білка (лише для одного яйця).
  3. В одну склянку крихти додайте 1 білок і 4 столові ложки оливкової олії, перемішайте.
  4. Змастіть форму для запікання олією та розподіліть масу.
  5. У духовці, розігрітій до 190 градусів, випікайте корж протягом 5 хвилин.
  6. Пошинкуйте цибулю півкільцями і обсмажте її на оливковій олії.
  7. Болгарський перець наріжте смужками, додайте до цибулі і смажте ще 5-7 хвилин.
  8. Далі викладаємо овочі на корж.
  9. Вилийте в миску молоко, додайте тертий сир (половину), мускатний горіх, яйця та спеції.
  10. Влийте отриману суміш до цибулі з перцем, притрусіть рештою сиру.
  11. Випікайте пиріг протягом півгодини за температури 170°C. Готово!

Як купити кукурудзяні чіпси на TURBO.UA?

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  • Дарницький.
  • Дніпровський.
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  • Голосіївський.
  • Печерський.

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