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Німеччина передає Україні ракети IRIS-T і бронемашини Dingo

Ольга Денисяка

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Німеччина додала перелік низки видів озброєння, включно з ракетами для IRIS-T і бронемашинами Dingo, у свій перелік наданої Україні військової допомоги, який публікують на сайті федерального уряду. Про це повідомляє Європейська правда.

Серед змін, порівняно з даними станом на попередній тиждень, у ньому вказують:

  • 30 бронемашин Dingo;
  • ракети для раніше наданої Україні системи ППО Iris-T;
  • ще чотири датчики для виявлення і перешкоджання роботі дронів (на додачу до 14 станом на минулий тиждень);
  • п’ять тягачів M1070 Oshkosh та ще один навантажувач, на додачу до двох наданих раніше.

Українська сторона поки нічого не повідомляла про це.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Києва анонсував надання Україні двох додаткових реактивних систем залпового вогню MARS і чотирьох гаубиць Panzerhaubitze 2000. Новий посол України в Берліні Олексій Макеєв має надію на те, що рано чи пізно Німеччина почне напряму надавати Україні і бойові танки.

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