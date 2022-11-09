На Херсонщині окупанти вбили мирного мешканця

Російські окупанти вчергове атакували Херсонщину. Унаслідок обстрілу одна людина загинула, а ще одна – отримала поранення. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Так, у середу, 9 листопада, росіяни обстріляли село Нововоскресенське Херсонської області. Один зі снарядів влучив у житловий будинок.
Унаслідок цього загинула одна людина. Ще одна особа отримала поранення.
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Анастасія Диняк