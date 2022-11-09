На Херсонщині окупанти вбили мирного мешканця

Російські окупанти вчергове атакували Херсонщину. Унаслідок обстрілу одна людина загинула, а ще одна – отримала поранення. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, у середу, 9 листопада, росіяни обстріляли село Нововоскресенське Херсонської області. Один зі снарядів влучив у житловий будинок.

Унаслідок цього загинула одна людина. Ще одна особа отримала поранення.