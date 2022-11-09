Мобілізованим росіянам в Білорусі видали зброю зразка Другої світової війни, – Генштаб

Мобілізованим росіянам, якийх готують в Білорусії, видали зброю та шоломи зразка Другої світової війни, деякі автомати у неробочому стані. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook станом на вечір 9 листопада.

Генштаб заявляє, що в мобілізованих російських громадян, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан через відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат.

«Російським підрозділам, які проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області, видано застарілі зброю та майно – металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років минулого сторіччя. Крім того, значна частина стрілецької зброї, а саме автоматів АК-74, у неробочому стані через погані умови зберігання», – йдеться в повідомленні.

За уточненою інформацією, з міста Сєверодонецьк Луганської області російські окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі. Мародерство відбувається під прикриттям і в супроводі представників окупаційних так званих органів державної безпеки.

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