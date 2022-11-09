Львів’янин отримав умовний термін за пропаганду війни

Франківський районний суд міста Львова виніс вирок 60-річному львів’янину за підтримку диктатора Путіна та пропаганду російської війни проти України. Чоловік отримав 3 роки тюрми, щоправда умовно, повідомляє Судовий репортер.

Колаборант у забороненій мережі «Однокласники» розповсюджував пости антиукраїнського змісту на підтримку війни. Його звільнили від відбуття 3-річного тюремного покарання з іспитовим строком 2 роки, конфіскувавши ноутбук, з якого він поширював пропаганду в інтернеті.

«Поширював матеріали з публічними закликами до розв’язання воєнного конфлікту. Подібного роду матеріали він розповсюджував з 1 березня по 16 квітня 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення РФ», – йдеться у повідомленні.

60-річний Ігор за професією – радіомонтажник, спеціалізується на виготовленні приладів контролю для атомних електростанцій. Захисник йому був наданий від Центру надання безоплатної правової допомоги.

Чоловік робив не власні публікації, а перепощував чужі.

1 березня цього року Ігор вперше розповсюдив публікацію з текстом «Z — поддержи наших», а потім ще декілька подібних… Частина постів мали заклики до вбивств і ліквідації українців, а також фейки про українських захисників.

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