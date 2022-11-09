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Білорусь продовжує допомагати Росії воювати проти України

Андрій Котенський

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Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території Білорусі повідомляє генштаб ЗСУ.

За попередньою інформацією, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади збройних сил республіки білорусь у якості «братської» допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил російської федерації до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування.

У складі прикордонних військ республіки білорусь створюються підрозділи операторів ударних БпЛА.

Правоохоронні органи республіки білорусь посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або тих, хто критикують владу чи так звану спеціальну військову операцію російської федерації в Україні.

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