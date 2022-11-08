Україна скасувала податки на ввезення генераторів та акумуляторів

Уряд ухвалив рішення звільнити від сплати податків імпорт генераторів, трансформаторів та акумуляторів. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну у вівторок, 8 листопада, передає Слово і Діло.

За його словами, від сплати ПДВ та ввізного мита буде звільнено важливі для проходження опалювального сезону товари.

Мова йде про: газогенератори, електричні двигуни та генератори, електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла.

«Це важливо, щоб зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом та теплом, задовольнити попит населення та зменшити ціни на відповідну продукцію», – зазначив Шмигаль.

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