ОСТАННІ НОВИНИ

У РФ видали методичку для підняття бойового духу росіян

Анастасія Диняк

|

У Росії створили нові методички, які мають підтримувати позитивні настрої та сприяти мобілізації. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, за даними розвідки, російські журналісти мають дотримуватися нових «стандартів» через негативні настрої населення.

Зокрема вони мають:

  • закликають поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну «мобіки»;
  • ЗСУ, згідно з методичками, рекомендують називати «бойовиками» та «збройними формуваннями». А також ні в якому разі не вживати абревіатуру «ВСУ»;
  • військове керівництво України просять приписувати «західним кураторам Києва»;
  • вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати «хлопками»;
  • тих, хто виїхав з РФ після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи «убєжантами» та «пєрєждунами»;

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал