У РФ видали методичку для підняття бойового духу росіян

У Росії створили нові методички, які мають підтримувати позитивні настрої та сприяти мобілізації. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, за даними розвідки, російські журналісти мають дотримуватися нових «стандартів» через негативні настрої населення.

Зокрема вони мають:

закликають поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну «мобіки»;

ЗСУ, згідно з методичками, рекомендують називати «бойовиками» та «збройними формуваннями». А також ні в якому разі не вживати абревіатуру «ВСУ»;

військове керівництво України просять приписувати «західним кураторам Києва»;

вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати «хлопками»;

тих, хто виїхав з РФ після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи «убєжантами» та «пєрєждунами»;