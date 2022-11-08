У РФ видали методичку для підняття бойового духу росіян

У Росії створили нові методички, які мають підтримувати позитивні настрої та сприяти мобілізації. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Так, за даними розвідки, російські журналісти мають дотримуватися нових «стандартів» через негативні настрої населення.
Зокрема вони мають:
- закликають поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну «мобіки»;
- ЗСУ, згідно з методичками, рекомендують називати «бойовиками» та «збройними формуваннями». А також ні в якому разі не вживати абревіатуру «ВСУ»;
- військове керівництво України просять приписувати «західним кураторам Києва»;
- вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати «хлопками»;
- тих, хто виїхав з РФ після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи «убєжантами» та «пєрєждунами»;
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Анастасія Диняк