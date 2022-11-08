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Сергій Притула: «Скільки коштує життя солдата?»

Андрій Котенський

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Український шоумен, гуморист і волонтер Сергій Притула про ринок зброї і ціни на «Спартани», які купуватиме благодійний фонд за кошти, що перерахували українці:

Скільки коштує життя українського солдата? Відповідь очевидна – воно безцінне!

Скільки коштує захистити життя солдата? Ось тут вже по-різному.

Нестача бронетехніки в українському війську катастрофічна.

Це вам підтвердить будь-який військовий. І тому команда нашого фонду поставила собі амбітну мету поповнити арсенал війська суттєвою партією бронетехніки.

Вибір впав на «Спартани» (британські бронетранспортери) з огляду на схвальні відгуки по броні, компактності, швидкості і того, що це гусеничний транспорт.

Ми вийшли на британський ринок у пошуку партії з 50 бронетранспортерів.

Чи знали ми про існування ціни 29500 фунтів, яка зараз гуляє мережею?

Так, звісно ж.

Проте ми зібрались купувати не 6, не 8, не 10 бронемашин.

А 50-60-80 чи, можливо, 100.

І це не той випадок, коли чим більше ти береш, тим більшу знижку тобі роблять. Це не конкурентний ринок. Це ринок зброї, де є продавці, які хочуть заробити, і покупці, які живуть в країні, яка воює вже і зараз!

Після того, як з України відбулось контрактування невеликих партій «Спартанів», на британському ринку відбулось суттєве пожвавлення по цій номенклатурі. І ті ціни, які були на ринку ще кілька місяців тому, зараз не є актуальними.

Великі компанії скупляють у менших продавців більшість наявних на ринку «Спартанів» і монопольно правлять достатньо високу ціну в межах $100К.

Ця верхня закупівельна планка і була поставлена у філософію збору коштів, який ми проводили нещодавно.

Чи збирались ми купувати всі «Спартани» за цією ціною?

Відповідь: ні.

Тому що ті ж українські патріоти, які живуть у Англії і які вже допомагали купити і доправити з Британії в Україну Спартани, допомагали і допомагають з пошуком бронемашин і для нашого фонду.

І там є різні ціни.

І по 38 000, і 65, і 100, і навіть більше.

Тому, навіть озвучена кількість у 60 Спартанів, які ми зібрались купувати, не є остаточною!

Як і скоріше за все, це буде не єдина номенклатура бронетехніки, яку ми привеземо до України з Британії.

Тому маю одне маленьке прохання до всіх, хто сказав «гоп», поки не перескочив!

В той самий день, коли останній броньовик, закуплений з кошторису 236 000 000 гривень, заїде в Україну, наш фонд у притаманній для себе манері, дасть вичерпну інформацію і по кількості, і по вартості. Будуть чеки)))

Наразі, зичу усім міцного здоров’я, багато любові і ще більше довіри один до одного.

А я і команда фонду продовжимо працювати на зміцнення нашого Війська».

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