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Російські солдати грабують, мародерять і вивозять цінності із Херсонщини

Андрій Котенський

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Ворог продовжує вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, 7 листопада, через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів з побутовою технікою та будівельними матеріалами. Продовжується демонтаж та вивезення обладнання, веж мобільного звʼязку українських операторів.

В районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. З Херсонського обласного музею Шовкуненка окупанти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання.

З метою розслідування значних втрат особового складу підрозділів

155-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил російської федерації на території України, у місто Донецьк направлено групу представників слідчого комітету рф.

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