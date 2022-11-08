Росіяни з «Градів» обстріляли Дніпропетровщину

Російські окупанти атакували Марганецьку та Нікопольську громади на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Так, у вівторок, 8 листопада, вночі окупанти вдарили з «Градів» по Марганецькій та Нікопольській громадах. Обійшлося без постраждалих.

Унаслідок обстрілу у Нікополі пошкоджено десяток багатоповерхівок та приватних будинків. Окрім того, росіяни поцілили у два промислові підприємства, лікарню, школу та профтехучилище. Також понівечено автомобілі та газовід.