РФ втратила ще понад 700 бійців та літак

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 77 170 військових, 2 786 танків, 278 літаків та 260 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 8 листопада загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 77 170 (+710) осіб,
- танків ‒ 2 786 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 654 (+24) од,
- артилерійських систем – 1 791 (+9) од,
- РСЗВ ‒ 391 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 203 (+1) од,
- літаків – 278 (+1) од,
- гелікоптерів – 260 (+2) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 216 (+17) од,
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 476 (+4),
- Крилаті ракети – 399 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 159 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк