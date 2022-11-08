РФ втратила ще понад 700 бійців та літак

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 77 170 військових, 2 786 танків, 278 літаків та 260 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 8 листопада загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 77 170 (+710) осіб,

танків ‒ 2 786 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 654 (+24) од,

артилерійських систем – 1 791 (+9) од,

РСЗВ ‒ 391 (+0) од,

засоби ППО ‒ 203 (+1) од,

літаків – 278 (+1) од,

гелікоптерів – 260 (+2) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 216 (+17) од,

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 476 (+4),

Крилаті ракети – 399 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 159 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.