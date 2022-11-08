Павло Клімкін: «На президентську кампанію в США Кремль вже приготував сценарії дій»

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін про вплив проміжних виборів у США на допомогу Україні і плани Кремля на розхитування суспільних настроїв під час неформальної президентської кампанії, яка от-от розпочнеться у Штатах:

«Вибори до американських Сенату та Конгресу не зменшать нашу підтримку. В американській політиці чимало диваків, але притомні і відповідальні все ж таки домінують. Як би вибори не склалися. І допомоги теж менше не стане, такої загрози немає. Але ризики є і з ними потрібно стратегічно працювати.

По-перше, після цих виборів у Штатах фактично почнеться президентська кампанія. Неформально, але реально. Це означатиме шалену поляризацію американської політики. Хтось захоче “розіграти” й українську тему. І боюся, що їх буде чимало. А в Кремлі вже готові сценарії, як цьому “допомогти”. Це може стати ще однією спробою Росії вбити солідарність Заходу.

По-друге, ця поляризація політики в США може ускладнити процедури ухвалення допомоги. Дуже добре, що ленд-ліз вже схвалений на цей фінансовий рік і служитиме, якщо потрібно, “гарантією безпеки” для збереження обсягів та оперативності.

І нарешті, по-третє, у Вашингтоні все більше починається дискусія, чому американська допомога майже вдвичі більша за європейську. Для республіканців пояснити своїм виборцям, чому необхідно підтримувати Україну до перемоги, іноді непросто, але цілком можливо. А от пояснити, чому частка у допомозі європейців, яких ця війна стосується безпосередньо, вдвічі менша, буде складно.

Тому як і раніше, двопартійна підтримка буде, але за це потрібно буде поборотися. Креативно та наполегливо».

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