Партизани спалили церкву з окупантами під Мелітополем

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що сили спротиву у селі Вознесенка Запорізької області підпалили лігво російських окупантів, яке вони облаштували у церкві.

З словами Івана Федорова, спротив українців на окупованих Росією територіях активно триває.

«Навіть на дев’ятому місяці окупації спротив жителів є настільки потужним, що рашисти буквально задихаються від нього. Сьогодні близько 14:00 у селі Вознесенка Мелітопольського району підсмажили лігво окупантів.

В найкращих традиціях рашистів вони розмістили свій штаб в одній із захоплених церков. Проте наші героїчні сили спротиву не чекають на небесну кару, яка обов’язково

настигне русню. А власноруч розправляються з ворогом.

Уточнюємо інформацію щодо ворожих втрат», – повідомив він.

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