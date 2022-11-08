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На Херсонщині підрозділи з Чечні грабують місцевих мешканців

Анастасія Диняк

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До Новософіївки прибув підрозділ з Чеченської Республіки. Бойовики грабують місцевих мешканців та їхні оселі. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки, а це близько 20 одиниць, 5 листопада, у місті Гола Пристань Херсонської області. Також підтверджено знищення складів з боєприпасами окупантів 5-6 листопада у населених пунктах Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині.

Авіація Сил оборони протягом 7 листопада завдала по ворогу 24 удари. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника.

За минулу добу Сили оборони, на різних напрямках, збили ворожий літак Су-25, БпЛА «Ланцет-3» та чотири дрони «Орлан-10».

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів.

В місті Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи. Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України.

В районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області угруповання окупаційних військ посилено підрозділом з території Чеченської Республіки, що долучився до пограбування місцевих жителів та їх помешкань.

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