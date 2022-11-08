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Микола Савельєв: «Війна – антилюдська річ»

Андрій Котенський

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Львівський журналіст-криміналіст, редактор газети «Ратуша», доброволець Львівської 103 бригади ТрО Микола Савельєв (Волоцюга) про те, як виглядає реальна війна:

«Ви питаєте, що таке ВІЙНА?

Це така антилюдська річ, котра примушує тебе дві доби підряд стояти, цокаючись зубами, в наскрізь промоклій і зовсім не теплій формі, зі слизьким автоматом і не дуже помічним тепловізором, на дні залитого дощем окопу, переминаючись з ноги на ногу в пластах чорного і аж слизького чоронозему, одночасно очікуючи прильоту міни чи снаряда, а також з нетерпінням – зміни на посту, котра прийде дрижати сюди, а ти, потираючи хворі нирки, переберешся трястись під дощем в іншу ямку, де ніскільки не безпечніше і не сухіше, і де кожна хвилина здаватиметься тобі нескінченою годиною…

Війна – це поле, всуціль засіяне вирвами від російських мін. Кожна з них полювала на наші життя, попереджаючи про свій приліт огидним свистом до якого, як не дивно, звикаєш. І не завжди ці ігри зі смертю завершувалися на нашу користь. На жаль…

А потім хтось телефонує тобі з того недосяжного, мирного життя і з деяким докором запитує: «Ну що, багато ти вже москалів вбив? Чого не наступаєте?!» І тобі хочеться вити і брудно матюкатися. Але ти лише віджартовуєшся, і стискаючи зуби, знову йдеш на позиції, все ще не втрачаючи віру, що 200 – й і 300-й – це аж ніяк не про тебе.

Вкотре споглядаєш на зйомки з квадрокоптера, де чорні ямки і ями лежать суцільним страшним смертоносним візерунком, клянеш зайд з Півночі, оцінюєш мізерність своїх шансів і вкотре сам себе переконуєш: «Бог таки є. І він пам’ятає про мене».

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