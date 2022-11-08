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Львівщина втратила ще одного захисника на війні

Наталя Дуляба

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У зоні бойових дій загинув 25-річний мешканець Львівського району Мирослав Юрчишин. Про це йдеться на сторінці Солонківської громади у Facebook.

Мирослав Юрчишин був мешканцем села Вовків, що неподалік Львова. Професійний військовий, закінчив ліцей ім. Героїв Крут та Одеську військову академію.

«Його батько і брати зараз служать, один з братів є на передовій. Це сім’я Героїв! 14 жовтня Мирослав одружився. І, на жаль, так швидко дружина стала вдовою. Висловлюємо співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Це невимовний сум», – кажуть у Солонківській громаді.

У рідний Вовків Мирослава Юрчишина привезуть 9 листопада об 11:00 год. Всіх мешканців закликають гідно зустріти полеглого захисника. Деталі про чин похорону обіцяють повідомити згодом.

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