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Львівщина втратила 26-річного захисника Ярослава Яніва

Андрій Котенський

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У бою з російськими військами на Донецькому напрямку загинув захисник України із Львівщини Ярослав Янів. Молодому воїну було всього 26 років. Про це повідомив голова Новояричівської селищної громади Петро Соколовський.

Герой уродженець села Банюнин Львівського райоону. 22 червня йому виповнилось всього 26 років.

Ярослав Янів служив  у 95 бригаді десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Висловлюємо щирі співчуття дружині, батькам та сестрі Героя… Нехай Господь допоможе винести цей біль втрати, а пам’ять про Героя  буде вічна», – повідомив Петро Соколовський.

Інформацію про зустріч Героя та поховання повідомлять згодом.

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