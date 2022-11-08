Львівщина прощається із захисником із Золочівщини Володимиром Наливайком

У четвер, 3 листопада, під час виконання бойових завдань, в районі міста Бахмут Донецької області, загинув 34-річний житель села Монастирок, Золочівського району Володимир Наливайко, повідомляє Золочівська міська рада.

Зустріч тіла Героя відбудитеся 8 листопада о 19 годині біля ЗОШ №2.

Панахида за Володимиром Наливайком відбудеться о 20.00 год. у селі Підгородне в капличці при церкві.

У середу, 9 листопада, о 10.00 відбудеться похорон. Процесія вирушить із села Підгородне до церкви села Монастирок. Приблизно о 10.30 в селі Зозулі зустріч Героя біля школи. Чин поховання проводитимуть на цвинтарі села Монастирок.

Світла пам’ять і вічна слава Герою…

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